Braga distinguida como Cidade Verde Líder pelas Nações Unidas

O município de Braga foi distinguido no Dubai pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o "Global Green City Award", que premeia o compromisso com a sustentabilidade, anunciou este domingo em comunicado a Câmara Municipal.

Este prémio posiciona Braga no restrito grupo de cidades distinguidas a nível mundial: Viena (Áustria), Vancouver (Canadá), Oakland (Nova Zelândia), Curitiba (Brasil), Nantes (França), Mannheim (Alemanha) e Yokohama (Japão), segundo acrescentou a mesma nota de imprensa.

O prémio foi entregue pelo Global Forum on Human Settlements (GFHS 2023), em colaboração com a ONU, durante a 18.ª Sessão Anual do Fórum que decorreu este domingo, no Dubai, Emirados Árabes Unidos, com o tema "Transformação Urbana Verde, Justa e Inteligente: Acelerando Sinergicamente a Meta de 1,5°C e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", referiu o comunicado.

O júri avaliou 85 indicadores em diversas categorias, destacando o "excelente desempenho de Braga em áreas-chave que contribuem para o seu estatuto de exemplar verde", assinalou o município.

O prémio reconhece a "abordagem abrangente de Braga à sustentabilidade, abrangendo fatores como a energia, políticas de espaço público, uso sustentável do solo, gestão da água, estratégia de inovação e proteção do património", frisou a mesma fonte.

Citado pelo comunicado, o presidente da câmara, Ricardo Rio, sublinhou que este prémio "reafirma o compromisso inabalável de Braga em construir um futuro sustentável para os residentes".

"É um reconhecimento que espelha os esforços coletivos da nossa comunidade, autoridades locais e empresas municipais na promoção de uma cidade que abraça a responsabilidade ambiental, inovação e desenvolvimento urbano inclusivo", afirmou ainda o autarca.