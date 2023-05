As novas propostas do Governo pretendem que as zonas limítrofes dos estabelecimentos de ensino estejam livres de tabaco. No entanto, perto de uma escola em Vila Nova de Gaia é permitida a venda de brinquedos sexuais em máquinas de acesso fácil. O caso acontece perto da secundária Doutor Joaquim Gomes Ferreira Alves, onde existe uma loja de máquinas de venda automática de comidas e bebidas mas, também, de objetos sexuais.









