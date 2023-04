Os pastores com um máximo de quatro cães de proteção de gado vão passar a contar com um apoio anual que varia entre os 350 euros por um cão e os 1138 euros por quatro cães. A atribuição do subsídio está ainda dependente de o pastor possuir um número mínimo de três cabeças de ovinos ou caprinos ou de dez de bovinos.









