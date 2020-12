Câmara de Arraiolos suspende atendimento teste positivo à Covid-19 de dois funcionários

A Câmara de Arraiolos, no distrito de Évora, suspendeu o atendimento presencial ao público nos serviços administrativos municipais, desde esta segunda-feira e até quarta-feira, devido à existência de dois casos de covid-19 entre os funcionários da autarquia.

"Entendemos encerrar o atendimento presencial como medida de prevenção", afirmou a presidente da Câmara de Arraiolos, Sílvia Pinto, em declarações à agência Lusa.

A autarca realçou que a suspensão do atendimento presencial nos serviços municipais começou esta segunda-feira e prolonga-se até quarta-feira, lembrando que o município deu tolerância de ponto ao funcionários na quinta-feira, véspera de Natal.

Os serviços da autarquia, indicou, continuam a funcionar, porque alguns trabalhadores estão no edifício dos Paços do Concelho e outros em teletrabalho, assegurando o atendimento através de telefone e correio eletrónico.

Sílvia Pinto indicou que os trabalhadores do município infetados souberam o resultado positivo do teste feito ao novo coronavírus SARS-CoV-2 ao final do dia de sexta-feira, após o que foi contactada a Autoridade de Saúde Pública.

"Os trabalhadores que estiveram em contacto" com os profissionais que estão infetados com o vírus da covid-19 vão ser testados "esta semana", referiu, sem saber precisar o dia.

Está prevista a realização de cerca de 40 testes.

O concelho de Arraiolos tem 11 casos ativos de covid-19, de acordo com o mais recente relatório da situação epidemiológica, divulgado hoje pela câmara municipal, com dados do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Alentejo.

Portugal contabiliza pelo menos 6.134 mortos associados à covid-19 em 374.121 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

O Governo decidiu manter as medidas previstas para o Natal, mas agravou as do período do Ano Novo, com recolher obrigatório a partir das 23h00 de 31 de dezembro no continente, e a partir das 13h00 nos dias 01, 02 e 03 de janeiro.

É também proibido circular entre concelhos entre as 00h00 de 31 de dezembro e as 05h00 de 04 de janeiro.

O funcionamento dos restaurantes em todo o território continental é permitido até às 22h30 no último dia do ano, e até às 13h00 nos dias 01, 02 e 03 de janeiro.