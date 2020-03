Infetado com coronavírus participou em espetáculos em Ílhavo. Câmara suspende eventos

A Câmara de Ílhavo suspendeu até ao dia 22 todos os eventos culturais promovidos nos espaços geridos pelo projeto cultural municipal, bem como as iniciativas para crianças e jovens, escolas e comunidade sénior, informou esta terça-feira a autarquia.

A m omedida, tomada após ter sido detetada a presença de uma pessoa infetada co Covid-19 em iniciativas culturais que decorreram no município nos dias 06 e 07 de março, pretende salvaguardar a população sujeita a maior risco e acautelar possíveis efeitos de contágio do novo coronavírus.

Todas as iniciativas que estavam previstas para a Casa da Cultura, em Ílhavo, o Cais Criativo, na Costa Nova, o Laboratório de Artes, no Teatro Vista Alegre, e a Fábrica de Ideias, na Gafanha da Nazaré, ficam assim sem efeito.

Em comunicado, o município do distrito de Aveiro diz ter sido informado pela Administração Regional de Saúde do Centro da presença de um cidadão infetado com o Covid-19, como espetador, no Palheta, o festival de Robertos e Marionetas, que decorreu em diversos espaços da Gafanha da Nazaré.

De acordo com a câmara, este espetador terá assistido a três espetáculos (Discursos "O Triunfo da Palavra", na Fábrica das Ideias, "L'après-midi d'un Foehn", na escola secundária, e "Error 404", na junta de freguesia).

A câmara refere que os participantes dos referidos espetáculos devem contactar a autoridade de saúde, através dos números de telemóvel 910 700 272 ou 910 700 762, para informação acerca dos procedimentos a observar face à eventual infeção pelo novo coronavírus.

A autarquia disponibiliza igualmente o contacto 234 329 625 (entre as 09:00-12:30 e as 13:30-17:00) para eventuais esclarecimentos e apoio aos munícipes.