Câmara de Lisboa paga suplementos a polícias primeiro que o Governo

A câmara de Lisboa é a segunda do País, depois da autarquia do Porto, a cumprir primeiro que o Governo central, uma decisão judicial que obriga ao pagamento, com retroativos, dos suplementos remuneratórios em tempo de férias,que foram cortados aos agentes da PSP em 2010 pelo Governo de José Sócrates.

Várias fontes sindicais disseram ao Correio da Manhã que os operacionais da Polícia Municipal da capital vão receber este mês com retroativos, em pagamento feito à margem do salário normal, os subsídios dos quais são credores.

Recorde-se que os agentes, chefes e oficiais que prestam serviço na Polícia Municipal de Lisboa, pertencem ao efetivo da PSP, e estão em comissão de serviço na câmara da capital.

O acórdão judicial que obrigou ao pagamento destes suplementos foi proferido, no ano passado, pelo Supremo Tribunal Administrativo, após recurso da Associação Sindical dos Profissionais da PSP (ASPP), o maior sindicato da Polícia.