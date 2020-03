Câmara de Lisboa vai construir 500 casas para Renda Acessível em Entrecampos

Cerca de 500 casas para o Programa Renda Acessível da Câmara de Lisboa vão ser construídas na zona de Entrecampos, num projeto que inclui novos equipamentos e mais estacionamento na Avenida das Forças Armadas, anunciou esta terça-feira a autarquia.

Em comunicado do gabinete do vereador responsável pelo pelouro do Planeamento e do Urbanismo, Ricardo Veludo, é referido que já foram aprovadas em reunião do executivo municipal as alterações ao loteamento localizado entre a Avenida das Forças Armadas e a Avenida Álvaro de Pais, que correspondem ao empreendimento "Praça de Entrecampos" e permitirão a construção de cerca de 500 habitações de renda acessível.

As alterações agora introduzidas preveem que, num dos espaços dos lotes municipais, seja instalada uma sala de estudo a funcionar 24 horas por dia.