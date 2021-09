Câmara do Funchal atribui galardão de mérito turístico aos carreiros do Monte

A Câmara Municipal do Funchal aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, a atribuição do galardão de mérito turístico aos carreiros do Monte, anunciou o presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia.

Segundo o autarca, foi também aprovada por unanimidade a abertura do concurso de progressão na carreira para os bombeiros sapadores.

O atual executivo camarário é composto por seis elementos da coligação Confiança (PS, BE, MPT, PDR e Nós, Cidadãos!), quatro do PSD e um do CDS-PP.

O galardão de mérito turístico começou a ser atribuído há três anos, tendo anteriormente sido agraciadas as guias interpretes e as floristas da cidade.

"Este ano decidimos agraciar, por unanimidade, os carreiros do Monte -- os homens que 'conduzem' os carros de cesto, que são uma das atrações turísticas da ilha - e fazem o percurso emblemático e icónico na cidade, com a duração de 10 minutos que tem corrido mundo", destacou o responsável do principal município da Madeira.

Relativamente "à abertura do concurso interno para progressão na carreira dos bombeiros sapadores", Miguel Silva Gouveia salientou que o procedimento "vai permitir que os bombeiros que tenham os anos de serviço possam progredir", uma medida que vai abranger "mais de 100" elementos da corporação.

A Câmara do Funchal decidiu também conceder benefícios fiscais a proprietários de quatro edifícios no centro do Funchal, designadamente nas freguesias de São Pedro e da Sé.

O objetivo é "que possam reabilitar o seu património evitando que os prédios se mantenham devolutos, garantindo melhor segurança e evitando situações de insalubridade", referiu o presidente do município.