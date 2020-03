Cancelada conferência mundial de turismo no Algarve devido ao coronavírus

Uma conferência mundial de turismo prevista para decorrer este mês em Vilamoura, no Algarve, foi cancelada e adiada para novembro devido ao surto da doença provocada pelo novo coronavírus, disse fonte da Universidade do Algarve (UAlg) à Lusa.

Segundo a mesma fonte, a conferência t-Forum 2020, que iria decorrer entre 18 e 21 de março, contava com a participação de dezenas de oradores portugueses e estrangeiros, nomeadamente de países com focos de contágio da doença, como China e Itália, mas também dos Estados Unidos, Austrália e Alemanha, entre outros.

De acordo com a organização, a decisão de cancelamento da terceira edição da conferência mundial da associação t-Forum (Tourism Intelligence Forum), que ficou agora agendada para 04 a 07 de novembro, segue as recomendações "do Ministério da Saúde português" que indicam "que todos os eventos públicos devem ser cancelados ou adiados".

A Universidade do Algarve está envolvida na organização do evento através do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar, em parceria com um grupo hoteleiro que ia acolher a conferência e acomodar os oradores e participantes inscritos.

Sob o tema "Quebrar velhas barreiras para um mundo novo: mobilizar a inteligência para sobreviver", a conferência visa explorar as possibilidades de transferência de conhecimento e inteligência para o setor do turismo.

Dirigida a profissionais do setor do turismo e a académicos, o evento tem como públicos-alvo empresas, instituições e agências envolvidas na criação ou aplicação de inteligência ao turismo, incluindo empresas órgãos públicos, parques científicos e tecnológicos, empresários, consultores e académicos, entre outros.