Canceladas viagens marítimas entre Madeira e Porto Santo de segunda-feira devido ao mau tempo

As viagens marítimas entre a Madeira e o Porto Santo previstas para segunda-feira foram canceladas devido ao mau tempo, anunciou a empresa Porto Santo Line, responsável pela operação do navio 'Lobo Marinho'.

Numa informação publicada na rede social 'Facebook', a empresa informa que as viagens de segunda-feira não serão realizadas "devido às más condições meterológicas que impossibilitam a atracagem do navio no Porto Santo e põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros".

Tendo em conta que o navio 'Lobo Marinho' não opera na terça-feira, para efeitos de manutenção, as próximas ligações entre as duas ilhas estão previstas para quarta-feira.