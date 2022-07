M ais de 60 voos foram ontem cancelados no Aeroporto de Lisboa, entre partidas e chegadas, perante o desespero de centenas de passageiros apanhados no meio do caos que afetou também várias cidades europeias, norte-americanas e australianas.



A ANA - Aeroportos de Portugal anunciou que “devido a um conjunto de constrangimentos em vários aeroportos europeus”, haveria na capital “65 voos cancelados - 40 chegadas e 25 partidas”.









