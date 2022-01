Saiba qual é o cancro que mais mata na região onde vive

O cancro do pulmão é aquele que mais mata no Mundo, e Portugal não é exceção, com o número de casos a subir consistentemente desde 2001, para ambos os sexos e com particular incidência no Norte do País.De acordo com o estudo ‘Atlas da Mortalidade do Cancro em Portugal e Espanha 2003–2012’, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e pelo Instituto de Saúde Carlos III, o cancro do pulmão foi o quarto tipo de tumor maligno mais diagnosticado no País (com 3998 novos casos em homens e 1286 em mulheres).