Cansado de gastar dinheiro em combustível? Conheça seis dicas para economizar

Com a crise do custo de vida com tendência a permanecer, é importante arranjar maneiras de economizar dinheiro. Com os preços dos combustíveis em níveis recorde, optar por uma forma de contornar a quantidade que se gasta pode ser um bom caminho.



Apenas seis mudanças simples podem tornar o carro mais económico, o que se traduzirá em abastecer com menos frequência e dará uma folga à carteira.



1. Alivie o peso das coisas que leva

É uma boa ideia não levar para o carro mais do que o necessário, e ter diariamento coisas desnecessárias no porta-bagagens.



Apesar de facilitar de ser mais fácil do que carregar tudo no percurso de ida e volta para sua casa, mas quanto mais peso o carro tiver, mais difícil será o trabalho do motor e mais combustível vai gastar.



De acordo com o Daily Mail, se conduzir a 70km/h consome 9% mais combustível do que a 60km/h e até 15% a mais do que a 50km/h.



A 110 km/h, por exemplo, se o seu carro tiver seis mudanças, usar a sexta é mais eficiente do que a quinta à mesma velocidade.



2. Conduza a velocidades moderadas e constantes

Quanto maior for a velocidade a que um carro circula, maior é a quantidade de combustível que usa. Além disso, se estiver constantemente a acelerar e desacelerar, o motor terá que trabalhar mais, o que consome ainda mais combustível.



Conduzir da maneira mais suave possível é uma ótima maneira de economizar combustível, além de proporcionar um passeio mais confortável.



A chave é tentar antecipar o vai acontecer à sua frente, enquanto conduz, estando o mais atento possível. Dessa forma, vai conseguir evitar obstáculos ou carros parados a tempo de desacelerar com calma e tempo.



3. Escolha bem a roupa e evite o uso de ar condicionado

É verdade, a roupa que usa pode ter impacto no consumo de combustível enquanto conduz. O ideal é verificar a temperatura exterior no momento da escolha da roupa que vai usar. Se estiver calor, roupas frestas é o ideal, se estiver frio, tenta ir agasalhado. Se necessário, leve uma mochila com mudas de roupa para durante o dia.



Caso contrário, terá de ajustar o ar condicionado à temperatura que se sente mais confortável e vai gastar mais combustível.



4. Faça revisão ao carro com regularidade

Os carros são máquinas complexas com muitas partes móveis e, se alguma delas não estiverem a funcionar corretamente, pode sobrecarregar o motor. É particularmente importante certificar-se de que seus pneus estão à pressão recomendada.

Isso ocorre porque pneus com pressão insuficiente forçam o motor a mais e usar mais combustível. Para total tranquilidade, a melhor coisa que pode ser feita pela eficiência do carro (e pela segurança na estrada) é fazer a manutenção regularmente.



5. Use os recursos disponibilizados pelo carro

Muitos carros modernos agora estão equipados com recursos inteligentes que podem aumentar a eficiência de combustível, por isso vale a pena aproveitá-los. Por exemplo, um sistema stop/start desliga automaticamente o motor quando não está em movimento, antes de reiniciá-lo instantaneamente.

Muitos carros também têm uma escolha de modos de condução. Isso geralmente inclui uma opção 'eco' que muda o carro para as configurações mais económicas.

O modo 'cruise control' também já existe em muitos veículos e é ideal em auto-estrada, em que a velocidade é constante, eliminando qualquer aceleração ou desaceleração subtil que possa fazer com que o motor trabalhe mais.



6. Planeie as viagens com antecedência

Qualquer condutor odeia ficar no trânsito e, além de desperdiçar o próprio tempo, também queima combustível. Isso ocorre porque a quantidade de momento de aceleração e desaceleração gasta muito mais.

Portanto, é uma boa ideia planeiar a viagem o máximo possível com antecedência para evitar possíveis atrasos ou confirmar no GPS como poder contornar estradas com trânsito lento.

Se possível, pode considerar sair mais cedo ou mais tarde para evitar a hora de ponta.