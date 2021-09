As Urgências dos hospitais têm estado, nas últimas semanas, sob grande pressão de doentes não Covid, confirmaram ao CM várias unidades de saúde.Os tempos para atendimento de doentes urgentes têm superado as três horas e juntando a realização de exames a espera é bem superior.“Há aqui pessoas desde segunda-feira, estão à espera há 24 horas”, afirmou ao Correio da Manhã Madalena Silva, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.