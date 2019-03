Capelão do Santuário de Fátima morre enquanto se preparava para celebrar missa

Sacerdote sentiu-se mal na sacristia. Óbito foi declarado no local.

05.03.19

das capelas do piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima.



O Capelão Carlos Silva, de 59 anos, ter-se-à sentido mal antes de celebrar a Eucaristia agendada para as 16h30. Os meios de socorro foram acionados e foram desenvolvidas várias tentativas de reanimação sem sucesso, segundo o site do Santuário de Fátima. O óbito foi declarado no local.



O padre Carlos Silva estava no Santuário desde 2017, tendo sido nomeado capelão a 1 de outubro de 2018, altura em que orientou o Encontro Anual de Confessores do Santuário de Fátima.



Morreu esta terça-feira o sacerdote da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus na sacristia

"Como padre serviu nos Açores e em Castro Marim onde foi pároco entre 1995 e 2001. Regressou a Alfragide onde foi pároco entre 2001 e 2013, passando depois para a Póvoa de Santa Iria até 2017" lê-se no site do Santuário.