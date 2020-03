Capitania do Funchal alerta para ventos e agitação marítima fortes

A Capitania do Porto do Funchal recomendou esta quarta-feira aos proprietários ou armadores de embarcações para que as mesmas permaneçam nos portos de abrigo devido a ventos e agitação marítima fortes na Madeira.

Citando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a capitania informou, em comunicado, que o arquipélago da Madeira está sob avisos meteorológicos para agitação marítima e vento forte até às 06h00 de quinta-feira.

Na costa norte as ondas serão de 3,5 a 4,5 metros e na costa sul de um a dois metros.

O IPMA colocou a costa norte, as zonas montanhosas da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso meteorológico amarelo para vento até às 03h00 de quinta-feira, prevendo-se rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros hora.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave, representando um cenário de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.