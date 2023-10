Cardeal Américo Aguiar toma hoje posse como bispo de Setúbal

O cardeal Américo Aguiar, até agora bispo auxiliar de Lisboa, toma esta quinta-feiraposse como quarto bispo de Setúbal, 48 anos exatos depois da ordenação episcopal do primeiro titular desta diocese, Manuel Martins, seu conterrâneo de Leça do Balio.

Américo Aguiar toma posse na Sé de Setúbal, às 18h00, numa cerimónia que não será seguida de missa, estando essa reservada para a entrada solene na diocese, marcada para o próximo domingo, também na Sé, às 16h30.

Quando foi conhecida a nomeação para Setúbal, o bispo Américo Aguiar afirmou-se "contente, feliz e animado".

"Estou contente, estou feliz, estou animado. Nem todos os portugueses têm de ir para fora do país para concretizar a sua vocação, não é? Portanto, estou muito feliz por poder corresponder e sinto verdadeiramente a mão de Deus nesta nomeação do Papa Francisco. É a minha cara", disse na ocasião, em entrevista conjunta à agência Lusa e à agência Ecclesia.

Para o até agora bispo auxiliar de Lisboa, os pontos de coincidência de percursos entre ele e Manuel Martins são muitos e fazem com que sinta "as mãos de Deus" a trabalhar nesta nomeação.

"Há 48 anos, não sei quando é que foi o dia, mas no verão de 1975, era anunciado o primeiro bispo de Setúbal. E era um jovem de 48 anos, eu agora tenho 49. Um jovem de Leça do Balio, de onde também eu sou. Um jovem que era Vigário-Geral do Porto, que eu fui. Um jovem que foi responsável da Irmandade dos Clérigos, que eu também fui. Um jovem que ganhou a fama de "bispo vermelho", que agora também sou em razão das vestes cardinalícias", recordou Américo Aguiar, sublinhando as coincidências.

Américo Aguiar assumiu nos últimos anos um papel de relevo na Igreja Católica em Portugal, tendo sido o principal rosto da organização da Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em Lisboa entre 01 e 06 de agosto deste ano, com a presença do Papa Francisco.