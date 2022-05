Carlos Moedas contra fecho da Avenida da Liberdade

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, garante que o trânsito na Avenida da Liberdade não vai "fechar de um dia para o outro" e acusou a oposição de "soberba" e falta de diálogo."Temos de falar com os comerciantes, com a oposição, e negociar", afirmou. Uma proposta do Livre, aprovada também por PS e BE e rejeitada pela liderança PSD/CDS, prevê o fim do transito na Av. Liberdade aos domingos e feriados, bem como a redução em 10 km/hora da velocidade máxima na cidade.A Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados congratulou-se, frisando que mais de metade das pessoas atropeladas a 50 km/h morrem.