Carrossel ‘Monstro’ que deixou sete pessoas suspensas a 30 metros do chão já foi removido

O carrossel ‘Monstro’ que avariou e deixou, durante três horas, sete pessoas suspensas a 30 metros do solo, já foi retirado do recinto da Feira de São Mateus, em Viseu.O aparelho foi enviado para os Países Baixos para ser arranjado. Oficialmente ainda não são conhecidas as causas que provocaram a avaria mecânica do carrossel mas, ao que tudo indica, terá sido a corrente que permite os movimentos da diversão a rebentar.