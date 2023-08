A ASAE determinou a suspensão imediata do carrossel ‘Monstro’, que avariou na noite de quinta-feira e deixou sete pessoas presas, durante três horas e a cerca de 30 metros do solo, na noite de inauguração da Feira de São Mateus, em Viseu. Enquanto os Bombeiros Sapadores de Viseu, com a ajuda de um técnico do equipamento, retiravam os ocupantes, um a um, do carrossel, numa operação que durou três horas, rebentavam, em simultâneo, foguetes de fogo de artifício, que assinalavam o início do certame.









