Ana Rita e Osvaldo acusam o Hospital de Portalegre da morte do filho recém nascido, Gabriel, em janeiro do ano passado. O Ministério Público investiga. Enquanto tal, o hospital arquivou um inquérito interno.



Em 2020, o casal perdeu outra filha na mesma unidade de saúde. Esmeralda morreu no útero da mãe poucos dias antes do parto.









