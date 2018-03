Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caso de sarampo registado em Lisboa

Homem em idade adulta adoeceu após ter estado no Norte.

Por João Saramago | 01:30

Há um caso de sarampo confirmado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O doente é um homem em idade adulta que antes de apresentar os sintomas esteve no Norte do País, avançou ao Correio da Manhã o Delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval.



Está ainda por apurar se o primeiro caso da doença registado na capital está relacionado com o surto que afeta o Norte. O surto de sarampo atingiu, entre 11 de fevereiro e 21 de março, 70 pessoas: 69 no Norte e uma em Pombal. Destas, 58 ficaram entretanto curadas, avançou ontem a Direção-Geral da Saúde.



No surto, em que a maior parte dos doentes foi infetado pelo vírus no Hospital de Santo António, no Porto, há 34 casos que permanecem em investigação e 163 casos em que o diagnóstico não se confirmou.



No último balanço, é referido que entre os casos confirmados há 61 (87 por cento) que dizem respeito a profissionais de saúde. Um outro dado avançado é que 16 dos doentes (23 por cento) não estavam vacinados ou que tinham o esquema vacinal incompleto.



Avançam ainda os dados da Direção-Geral da Saúde que todos os infetados têm mais de 20 anos e que a maior parte, ou seja, 41 casos (59 por cento), são jovens com menos de 30 anos.



O foco da doença, que teve origem no Porto, resultou de um doente que deu entrada no Hospital de Santo António e que tinha sido infetado em França.



Desde novembro do ano passado, as autoridades francesas reportaram 1077 casos, um dos quais mortal.