Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castro Marim em Faro com risco máximo de incêndio

Há outros cinco conselhos que apresentam perigo elevado.

Por Lusa | 08:12

O concelho de Castro Marim, no distrito de Faro, apresenta esta quinta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio os concelhos de Alcoutim, Tavira, São Brás de Alportel e Loulé, no distrito de Faro.



Os concelhos de Silves, Vila Real de Santo António, Portimão e Lagos, no distrito de Faro, e Almodôvar e Mértola, em Beja apresentam um risco elevado de incêndio.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o reduzido e o máximo.



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral oeste até meio da manhã.