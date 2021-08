Cavalo preso sem água e ao calor durante cinco dias em Vila Real

Um cavalo esteve cinco dias abandonado num terreno agrícola na urbanização de Montezelos, em Vila Real, preso a uma árvore, sem sombra nas horas de maior calor e sem acesso a água.





A situação foi denunciada por moradores à PSP de Vila Real e também à associação de Intervenção e Resgate Animal, mas só ontem depois da reportagem em direto daé que as entidades tomaram medidas e o animal foi retirado do local. O cavalo foi sendo cuidado pelos moradores que temiam pela sua saúde e bem-estar. Segundo Cláudia Almeida, residente na urbanização “os moradores denunciaram a situação à PSP e um dos agentes que se deslocou ao local afirmou que não podiam fazer nada e que o animal estava no seu habitat natural”.

Esta moradora mudou o animal de sítio, com mais sombra, mas o cavalo continuou a estar sob intenso calor e só bebeu a água que lhe levavam. Os donos do animal foram identificados e não quiseram explicar ao CM as razões para o abandono do animal.