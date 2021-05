Os militares do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Aljustrel resgataram na passada sexta-feira uma coruja-das-torres e uma cegonha-branca, no concelho de Ferreira de Alentejo.A cegonha-branca foi encontrada com ferimentos numa asa e a coruja foi resgatada na via pública por se encontrar muito debilitada. Foram os populares que deram o alerta.Foram ambas encaminhadas para o Parque Natural do Vale do Guadiana para recuperarem o seu estado de saúde e posteriormente voltarem aos seus habitats naturais.