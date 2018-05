Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cem pessoas assistidas pelo INEM na peregrinação a Fátima

Do total de pessoas acompanhadas, 81 manifestavam sinais de doença súbita e 19 de trauma.

13.05.18

Cem pessoas foram assistidas este domingo, até às 18h00, por profissionais de saúde do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) na peregrinação a Fátima, a maioria por doença súbita, informou o INEM em comunicado.



Segundo o INEM, das 100 pessoas assistidas, 75 foram encaminhadas para um hospital de campanha, com 23 a serem transferidas para o Hospital de Leiria.



Do total de pessoas acompanhadas pelo INEM, 81 manifestavam sinais de doença súbita e 19 de trauma.



Catorze das vítimas foram consideradas casos urgentes e 86 pouco urgentes, incluindo 11 pessoas que tiveram de receber apoio psicológico.



Na operação "Fátima 2018" estiveram envolvidos 40 profissionais do INEM, entre médicos, enfermeiros, técnicos de emergência pré-hospitalar, psicólogos e farmacêuticos.