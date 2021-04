Centenas de passageiros 'entopem' zona de chegadas do Aeroporto. Veja a imagem

Centenas de passageiros estão esta segunda-feira a 'entupir' a zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



Na origem do ajuntamento estará a chegada de vários voos no espaço de 1h30 e, consequentemente, um grande fluxo de pessoas a passar nos controlos do SEF.



O Correio da Manhã contactou a ANA Aeroportos de Portugal que confirmou o ajuntamento de passageiros. "A ANA confirma um maior afluxo de passageiros na área das chegadas do aeroporto de Lisboa, que resultou numa espera mais demorada devido à necessidade de realização do devido controlo documental obrigatório a todos os passageiros, efectuada pela autoridades competentes, o SEF (testes PCR+preenchimento de formulário travel.sef.pt)", avança ao CM.



"A ANA está empenhada em colaborar ativamente com o SEF, na medida do que lhe é possível, para assegurar o cumprimento dos procedimentos de segurança sanitária legais com diminuicao dos constrangimentos para os passageiros", conclui.



O CM contactou ainda o SEF que afirma que muitos passageiros vêm desinformados não trazendo esse mesmo formulário - que é depois enviado às autoridades de saúde para controlo do isolamento profilático - previamente preenchido. Fonte do SEF afirma ainda que seriam "mais de mil pessoas" que se juntaram naquele espaço e que para escoar tanta gente "uma hora não chegaria".