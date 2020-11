Centenas de pessoas juntaram-se este domingo de manhã no centro histórico de Guimarães para assinalar o arranque das festas nicolinas. Num ano normal, esta seria a noite do Pinheiro. Devido à pandemia da Covid-19, a festa foi cancelada mas esta manhã os nicolinos aproveitaram o facto de não haver recolhimento obrigatório para se juntarem.



Centenas de pessoas juntaram-se no centro histórico vestidas a rigor, de gorro vermelho na cabeça e com caixas e bombos para assinalar a data, aproveitaram o facto de parte da manhã não haver recolhimento obrigatório para fazer a festa da forma possível.





Apesar de não serem permitidos ajuntamentom, foram muitos os que não quiseram deixar passar em branco a festa com séculos de história, sempre sob o olhar atento de elementos da PSP.O distanciamento não foi cumprido e, por volta do meio-dia, a comissão das Festas Nicolinas iniciou um cortejo até ao monumento Nicolino. Não houve junta de bois, nem a árvore foi enterrada – como acontece todos os anos -mas ouviu-se o rufar dos bombos e caixas de centenas nicolinos que quiseram assinalar a tradição secular na cidade de Guimarães.