O Centro de Saúde da Costa da Caparica, a funcionar no segundo andar de um prédio, está sem elevador há seis meses e os utentes estão indignados. Para muitos é impossível ir às consultas, pois não conseguem subir as escadas.





“Não têm consideração pelas pessoas com mobilidade reduzida”, diz Marina Silva, de 76 anos. “A situação foi comunicada ao Ministério da Saúde e até agora não obtivemos resposta”, acrescenta Carlos Silva, cuja mãe, de 86 anos, não consegue subir as escadas. Questionada pelo, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo informou que vai ser instalado um novo elevador, sem adiantar datas.