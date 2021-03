Centro de vacinação de Matosinhos vai ter transporte público à porta

O Centro de Vacinação de Matosinhos vai ter, a partir de segunda-feira, transporte público à porta. A decisão do operador ViaMove surgiu a pedido da Câmara Municipal de Matosinhos.



Dessa forma, a partir de dia 8 de março, a linha 123 vai sofrer uma alteração do percurso, de forma a servir, nos dias úteis, o centro de vacinação instalação na Avenida D. Afonso Henriques.





A escolha desta teve em conta o facto de se tratar de uma linha com trajeto circular e que conflui com toda a rede Maré e STCP.A autarquia informa que os encargos decorrentes da alteração do percurso, que estará vigente durante o período de vacinação, serão integralmente suportados pelo operador. Segundo a Câmara de Matosinhos este é "um sinal claro de corresponsabilização no esforço coletivo em pro da comunidade de Matosinhos"."Desta forma, assegura-se um serviço, tão alargado quanto possível, a toda a área geográfica do município", refere a Câmara Municipal.