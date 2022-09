Há 280 professores do Ensino Básico e Secundário que se vão reformar no mês de outubro, segundo dados revelados ontem pela Caixa Geral de Aposentações. É um novo recorde de saídas mensais deste ano, depois de em setembro também ter sido atingido novo máximo, com 257 reformas.

Aposentações de professores







Desde o início do ano já se reformaram 1953 docentes, pelo que até dezembro vão aposentar-se mais de dois mil, o que constituirá o valor mais elevado desde 2013. A falta de professores nas escolas deverá assim agravar-se. “Nos próximos meses vamos ter mais professores aposentados e vamos precisar de os substituir. Primeiro tentamos perceber se temos docentes contratados com horários incompletos a quem possamos atribuir mais horas ou então enviamos o horário para concurso”, disse ao CM Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Por exemplo, no Agrupamento de Escolas de Viso, em Viseu, “14% dos professores do quadro vão aposentar-se este ano letivo”, revelou ao CM o diretor, Rui Cardoso.