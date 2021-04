Cerca de 390 mil veículos utilizam a VCI no Porto

Cerca de 375 mil veículos ligeiros e 15 mil pesados usam a Via de Cintura Interna (VCI), sendo que mais de 50% têm origem e destino na Circular Regional Externa do Porto (CREP), revelou hoje a Câmara do Porto.

Estes dados resultam de um diagnóstico realizado para servir de base à definição de um conjunto de 27 medidas de descongestionamento da VCI, que foram divulgadas pela autarquia, em 09 de abril, na sequência de uma reunião do grupo de trabalho constituído pelos municípios por onde passa a via.

À data, a autarquia tinha já revelado que a eliminação de pórticos na Autoestrada 4 (A4) e a introdução de outros dissuasores no acesso à VCI constavam das medidas apresentadas pelo grupo de trabalho criado, em setembro, para estudar o descongestionamento desta via.

Numa nota hoje publicada 'online', a Câmara do Porto refere que, dos 375 mil veículos ligeiros que usam o troço da VCI, 75% têm origem e destino no interior da CREP, cenário a que se somam 15 mil pesados que, diariamente, utilizam aquela via, e cerca de metade destes (52%) igualmente com origem-destino no interior da CREP.

De acordo com a autarquia, o grupo de trabalho considerou que a alteração da taxação das vias a norte do Douro é o cenário que melhor persegue os objetivos comuns para a melhoria do funcionamento da VCI, tendo sido desenvolvido a partir desta ideia um pacote de medidas.

Na única medida relacionada com a gestão de portagens, detalha a autarquia, foram definidas três ações principais, designadamente a diminuição da taxa de um pórtico na A28, que passará dos 0,90 euros para os 0,70 euros.

A segunda intervenção contempla a anulação de dois pórticos, nomeadamente os existentes na A4 entre a VRI - Via Regional Interior e a A3, no valor total de 0,45 euros, uma vez que "o grupo de trabalho foi de comum acordo que estes dois pórticos afetam negativamente o trânsito na VCI".

Por último, a terceira ação passa pela integração de dois novos pórticos dissuasores/reguladores: um a criar na A28, a sul da interseção da A41, com taxa de 0,20 euros; e outro pórtico a colocar entre a A4 (tramo nascente) e A3 (tramo sul) com taxa de 0,45 euros.

O objetivo é "potenciar o uso da A4 para ligações nascente-poente e equiparar em termos de taxação a ligação entre a A28 e a VCI para a Ponte da Arrábida pela rotunda da AEP, e a A28 e a VCI para a ponte do Freixo pela VRI", esclarecem os especialistas, citados pela autarquia.

Já no que diz respeito às ações de melhoria na infraestrutura, o grupo de trabalho identificou 16, entre 27, e a maior parte está relacionada com o investimento em sinalização estática e dinâmica, que pode ser concretizado no curto-médio prazo, mais precisamente até ao final de 2022.

Existem ainda quatro medidas referentes a reformulação de nós, mas como vão implicar o desenvolvimento de projetos enquadram-se nas medidas de médio-longo prazo (com execução prevista até ao final de 2026).

Quanto às medidas de gestão da infraestrutura, 10 no total - que envolvem, por exemplo, a implementação de um sistema de monitorização por vídeo - implicam a criação de subgrupos de trabalho para serem desenvolvidas.

A criação deste grupo de trabalho foi anunciada em setembro pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, dias depois de a Câmara do Porto e a Assembleia Municipal do Porto terem aprovado uma moção para proibir o tráfego de veículos pesados de mercadorias na VCI, ficando estes veículos isentos do pagamento de portagens na A41, também designada por Circular Regional Externa do Porto (CREP).