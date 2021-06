Cerca de cem pessoas participam em marcha para defender direitos dos animais em Lisboa

Cerca de uma centena de manifestantes participaram hoje numa "marcha fúnebre" em defesa dos direitos dos animais, uma iniciativa que decorre anualmente por todo o mundo e que em Portugal se realizou pela primeira vez, em Lisboa.

Criado pela organização "Our Planet Theirs Too", esta iniciativa designada NARD (The National Animals Rights Day /Dia Internacional dos Direitos dos Animais) pretende protestar contra a "exploração e tratamento dos animais como objetos", mas também ser um "momento de homenagem", em que cada pessoa faça uma retrospetiva do passado e analise onde pode melhorar os seus comportamentos, de forma a "alinhar os seus valores com o que faz no dia-a-dia", disse à Lusa Anita, membro da organização, que em Portugal está a cargo da FALA (Frente Ativa de Libertação Animal).