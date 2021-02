Cerca de uma dezena de casos em surto de Covid-19 na PSP da Cruz de Pau no Seixal

Perto de uma dezena de casos de Covid-19 foram confirmados no efetivo da esquadra da PSP da Cruz de Pau, Seixal.

Fonte oficial do Comando de Polícia de Setúbal, que tutela esta instalação policial, confirma a existência de casos da doença.

"No contexto do plano de contingência desencadeado após o eclodir da pandemia, têm sido tomadas todas as medidas de mitigação dos casos, com a manutenção dos níveis de operacionalidade", referiu a mesma fonte.

O CM sabe que uma das medidas adotadas foi a desinfeção das instalações feitas por funcionárias de limpeza.

A esquadra mantém-se aberta, com um elemento em permanência no atendimento.