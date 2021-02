Mais de sete mil operacionais das Forças de Segurança vacinados contra a Covid-19 com a primeira dose

Mais de sete mil operacionais das Forças de Segurança e mais de 11 mil bombeiros já receberam a primeira dose da vacina Covid, como estava previsto no Plano de Vacinação contra a Covid-19, anunciou esta sexta-feira o Governo em comunicado.

O processo de vacinação de 15 mil bombeiros teve início no passado dia 11 de fevereiro e foram já vacinados 11 061 bombeiros. Por outro lado, a vacinação das Forças de Segurança começou dois dias depois, a 13 de fevereiro, e já foram vacinados 10 mil elementos da GNR e outros 10 mil da PSP.





O Ministério da Administração Interna explica que "a ordem dos elementos a vacinar foi definida pela GNR e pela PSP, com base em critérios operacionais, priorizando militares e agentes na linha da frente e mais expostos aos riscos do coronavírus, e também critérios de saúde, priorizando elementos que sofrem das comorbilidades/patologias listadas pela Direção Geral de Saúde".A vacinação na região de Lisboa e Vale do Tejo ocorre num centro montado para esse efeito, em Lisboa. Nas restantes regiões do país os elementos das Forças de Segurança e dos bombeiros são vacinados nos centros de saúde.