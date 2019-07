CGTP vai reclamar ao Presidente da República inconstitucionalidade da lei laboral

O líder da CGTP, Arménio Carlos, anunciou esta quarta-feira, durante uma manifestação nacional em Lisboa, que vai pedir uma reunião com o Presidente da República para reclamar a inconstitucionalidade da lei laboral quando o diploma chegar a Belém.



O anúncio foi feito em frente à escadaria da Assembleia da República, onde culminou a manifestação da CGTP contra as alterações ao Código do Trabalho, que partiu cerca das 15h00 da Praça da Figueira e chegou ao parlamento perto das 16h00.









Perante os manifestantes, Arménio Carlos afirmou que a CGTP "irá solicitar ao senhor Presidente da República uma reunião urgente para reclamar a declaração de inconstitucionalidade, quando a lei laboral revista der entrada em Belém".



Para o líder da CGTP, Marcelo Rebelo de Sousa "não pode dar o aval a normas que violam o princípio da segurança no emprego, da igualdade, o direito de contratação coletiva ou os direitos dos trabalhadores".



Também o deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, presente na manifestação da intersindical, lembrou que o seu partido já assumiu que, caso o Presidente da República não peça a fiscalização preventiva da constitucionalidade da lei laboral, o seu partido irá fazê-lo após a publicação do diploma.



"Do nosso ponto de vista, ficando a norma do alargamento do período experimental, os deputados têm a obrigação de suscitar a constitucionalidade dessa norma", disse José Soeiro.



Já o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, questionado pelos jornalistas sobre o mesmo assunto, não revelou para já se o seu partido avançará no mesmo sentido.



Segundo Jerónimo de Sousa, "pode não haver [inconstitucionalidade] do ponto de vista formal" nas novas normas do Código do Trabalho, mas há uma "violentação daquilo que é a constituição laboral".



O líder do PCP afirmou que a questão da constitucionalidade de algumas normas da lei laboral, como o período experimental, "ainda não foi considerada" pelo partido, uma vez que falta ainda mais de uma semana para a votação final das alterações propostas pelo Governo, o que deverá acontecer dia 19.



Já o deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes, lamentou que o PS tenha perdido "a oportunidade" de retirar da lei laboral "os aspetos mais negativos que foram herdados do Governo anterior".



As alterações ao Código do Trabalho, que estiveram a ser votadas no grupo de trabalho parlamentar da especialidade, deverão ir a plenário dia 19.



Entre as medidas mais polémicas e que mereceram os votos contra do PCP e do BE estão o alargamento do período experimental para jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, o banco de horas grupal e a duração dos contratos de curta duração.



Durante a manifestação da CGTP desta tarde, as palavras de ordem entoadas pelos participantes foram maioritariamente direcionadas para estas medidas. "Período experimental só é bom para o capital" ou "bancos de horas, rejeitar sem demoras" foram das palavras de ordem mais ouvidas durante a manifestação da CGTP.



As alterações ao Código do Trabalho foram aprovadas na generalidade há cerca de um ano com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS e votos contra do BE e do PCP, depois de um acordo na Concertação Social assinado entre o Governo, a UGT e as confederações patronais.