Chaves vai indeferir pedidos de abertura antecipada aos fins de semana a grandes superfícies

A Câmara de Chaves vai indeferir qualquer pedido de abertura antecipada por parte de grandes superfícies comerciais no concelho nos próximos dois fins de semana, adiantou esta quinta-feira à Lusa o presidente, Nuno Vaz.

"No concelho de Chaves, se houver algum pedido para uma abertura antecipada antes das 10:00, que é o horário fixado para a abertura dos hipermercados, naturalmente que iremos indeferir, pois não fará sentido", destacou o autarca de Chaves, no distrito de Vila Real.

Nuno Vaz lembrou que tem sido público que alguns hipermercados se propõem a abrir às 06:30 nos próximos dois fins de semana, considerando uma situação "inadequada para os trabalhadores e respetivas populações".

O presidente da Câmara de Chaves, que integra a lista dos 121 concelhos de risco, manifestou também "indignação e protesto" com o que considera ser "dois pesos e duas medidas" sobre os horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

"Ninguém percebe que os hipermercados possam estar a funcionar nos períodos da tarde nos próximos dois fins de semana nos concelhos que estão incluídos na lista de concelhos de risco, e por sua vez os restaurantes, por exemplo, tenham que encerrar às 13:00 sendo impedidos de funcionar naturalmente", frisou o socialista.

Nuno Vaz revelou ainda que propôs à autoridade de saúde local [Alto Tâmega e Barroso] a possibilidade de abertura às 08:00 dos comércios que estão limitados às regras restritivas no concelho.

"Formulamos um parecer junto da autoridade de saúde pública. Esperamos que esta seja sensível a estas questões de natureza económica e sustentabilidade económica e que dê um parecer favorável para a abertura de estabelecimentos comerciais às 08:00", vincou.

Para o autarca flaviense, esta será "uma oportunidade para que [os comércios] possam antecipar o horário de abertura duas horas e que por esta via possam minorar na medida do possível o impacto que já vão sentir" devido ao encerramento obrigatório às 13:00.

Na madrugada de domingo, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que a circulação estará limitada nos próximos dois fins de semana entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira nos 121 concelhos de maior risco de contágio pelo novo coronavírus.

Segundo o decreto que regula a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, que entrou em vigor na segunda-feira, são permitidas as "deslocações a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais".

Nestes estabelecimentos, lê-se no diploma, "podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis".

O Governo decretou também o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana, a partir de segunda-feira e até 23 de novembro, nos 121 municípios mais afetados pela pandemia.

Segundo o boletim epidemiológico da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso, o concelho de Chaves registava na quarta-feira 299 casos ativos de covid-19 e 114 contactos em isolamento.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.285.160 mortos em mais de 52,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.181 pessoas dos 198.011 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.