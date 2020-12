Chef Ljubomir Stanisic diz que estrela Michelin tem "triplo significado" em ano marcado pela Covid-19

O chef Ljubomir Stanisic, que viu hoje o restaurante '100 Maneiras' conquistar uma estrela Michelin, afirmou que a distinção reconhece "o trabalho de muitos anos" e tem um "triplo significado" num ano "especialmente difícil", marcado pela covid-19.

"É uma conquista depois de um ano especialmente difícil, de carência, de luta, de fome. É um prémio que sabe a champanhe e caviar num ano de pão e água", afirmou à Lusa Mónica Franco, mulher e assessora de Ljubomir Stanisic.

Os lisboetas '100 Maneiras' e o 'Eneko Lisboa', ambos com uma estrela ('cozinha de grande nível, compensa parar'), são as duas novidades portuguesas no Guia Michelin Espanha e Portugal 2021, anunciado esta noite numa cerimónia virtual a partir de Madrid.

Mónica Franco declarou que a distinção é "a realização de um sonho" e que a equipa está "muito emocionada".

O galardão, afirmou, não é "uma aquisição apenas" do chef, mas de uma equipa: "Nenhum homem é uma ilha. Só juntos se fazem as coisas".

No início deste mês, Ljubomir Stanisic fez uma greve de fome de quase uma semana, em frente ao parlamento, no âmbito do Movimento "Sobreviver a Pão e Água", que pretendia ser recebido pelo Governo para debater soluções para o setor da restauração e similares, face ao impacto causado pela pandemia de covid-19.

Na edição de 2021, Portugal ganha duas novas primeiras estrelas e perde a estrela do restaurante 'São Gabriel' (Almancil), que anunciou o seu encerramento no final de 2019.

No total, Portugal conta, no guia ibérico de 2021, com sete restaurantes com duas estrelas ('cozinha excecional, merece o desvio') e 21 com uma estrela ('cozinha de grande nível, compensa parar'), mais um do que na edição de 2020.