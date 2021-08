Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas mostra confiança em Gouveia e Melo após ser alvo de insultos

O almirante Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, solidarizou-se este domingo com o vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da task force para o processo de vacinação contra a Covid-19, que sábado à noite foi insultado e empurrado por um grupo de nagacionistas que se manifestavam à porta de um centro de vacinação em Odivelas.



"A missão foi atribuída e o Vice-almirante Gouveia e Melo, com o apoio de toda a sua equipa da task force, têm-na cumprido com a competência, brio e abnegação. Obrigado a todos e continuação de boa missão, pelos portugueses e por Portugal", publicou o EMGFA nas suas redes sociais.

