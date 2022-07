Chipre aprova lei com penas mais duras para feminicídios

O Parlamento de Chipre aprovou na quinta-feira uma nova lei contra o feminicídio, com penas que podem alcançar a prisão perpétua para os agressores, anunciou a presidente da Câmara dos Representantes cipriota.

"O feminicídio é um crime à parte", escreveu Annita Demetriou na rede social do Twitter.

"Hoje [deu-se] um passo decisivo no longo caminho para a eliminação da violência baseada no género, dando visibilidade e incluindo a dimensão do género na legislação do país", acrescentou Demetriou, que apresentou a proposta.