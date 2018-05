Chuva e granizo causam inundações violentas no interior Norte

Estradas de acesso foram cortadas devido a derrocadas e deslizamentos de terras.

19:16

A chuva intensa e a queda de granizo provocaram inundações em Trás-os-Montes e Beira Alta, bem como deslizamentos de terras que levaram ao corte de estradas, segundo fontes da Proteção Civil.Fenómeno climatérico afetou, sobretudo, Moimenta da Beira, Meda, Macedo de Cavaleiros, Alijó (e principalmente Pinhão).Em Moimenta da Beira, foi registada uma precipitação de 45mm numa hora, um valor que representa a média do mês de maio.O presidente da Câmara de Alijó, José Paredes, disse à agência Lusa que a zona do Pinhão foi afetada por uma queda intensa de chuva, acompanhada de granizo, que "provocou estragos significativos", quer na vila, nas estradas e, previsivelmente, nestas vinhas do Douro.O comandante dos bombeiros do Pinhão, Carlos Pereira, especificou que aos bombeiros chegaram vários pedidos de ajuda devido a inundações provocadas pelo mau tempo, nomeadamente na estação ferroviária, numa unidade hoteleira e outros estabelecimentos da vila.O responsável referiu ainda que as estradas de acesso do Pinhão a Alijó e Sabrosa foram cortadas devido a derrocadas e deslizamentos de terras.Segundo Carlos Pereira, os bombeiros do Pinhão vão ser reforçados com cerca de 30 operacionais provenientes das corporações vizinhas.O comandante disse ainda a chuva intensa começou a cair por volta das 17h40 e que, para já, não é possível adiantar mais informações.--Envie-nos imagens ou vídeos para o email portal@cmjornal.pt ou em https://www.cmjornal.pt/mais-cm/eu-reporter-cm