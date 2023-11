O ciberataque que o município de Gondomar sofreu na madrugada de dia 27 de setembro foi o “maior a uma instituição pública” nacional e já obrigou a gastar 1,5 milhões de euros na reposição do sistema informático. A revelação é feita à Lusa pelo presidente da câmara, Marco Martins, que citou o Centro Nacional de Cibersegurança para catalogar a gravidade do ataque.“Em investimentos já feitos e outros programados, por exemplo, de reforço de segurança [em que] comprámos mais de 700 discos e serviços (...) gastámos entre 1,4 e 1,5 milhões de euros. Fora disto estão os prejuízos acumulados de dias e dias parados, pois aí estaremos a falar de muitos milhões de euros”, disse o autarca, acrescentando que “só no final do ano é que a normalidade deverá estar restabelecida”. “As informações que temos é que o ataque veio de um servidor russo e que o pedido de resgate chegou aos 750 mil euros”, revelou. Não foi pago: “Primeiro porque fomos aconselhados pelas autoridades a não o fazer, segundo porque não havia garantia de recuperação de dados e, terceiro, porque não ia abrir um concurso público para o pagar”, concluiu.