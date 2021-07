Ciclistas prestam vigília de homenagem à ciclista grávida que morreu atropelada em vários pontos do País

Patrizia Paradizo, a vítima, trabalhava como investigadora no Instituto Superior Técnico e estava grávida de quatro meses.

O acidente ocorreu pelas 08h45 do passado sábado. A outra viatura envolvida no acidente é de marca Smart, e era conduzida por um idoso com cerca de 80 anos.



Patrizía Paradizo saiu do local do acidente em estado considerado muito grave, vindo a falecer no Hospital de São José.

São centenas os ciclistas que na manhã deste sábado, se concentram na Avenida da índia, em Lisboa, em homenagem à mulher grávida que perdeu a vida neste mesmo local, ao ser abalroada por um carro quando seguia de bicicleta."Os maiores problemas não são só na cidade de Lisboa. É a falta de sensibilidade de uma grande parte dos automobilistas e desconhecimento pelo atual código da estrada", diz aoum dos ciclistas presentes na homenagem.Também noutras zonas do País, como em Leiria, há ciclistas a homenagear a vítima mortal.