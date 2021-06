Ciclista grávida morre após colisão com automóvel em Lisboa

Uma italiana de 37 anos, que estava grávida, morreu no sábado de manhã quando a bicicleta que conduzia chocou contra um carro, na Avenida da Índia, em Lisboa.

Patrizia Paradizo, a vítima, trabalhava como investigadora no Instituto Superior Técnico.

O acidente ocorreu pelas 08h45 de sábado. A outra viatura envolvida no acidente é de marca Smart, e era conduzida por um idoso com cerca de 80 anos.

Patrizía Paradizo saiu do local do acidente em estado considerado muito grave, vindo a falecer no Hospital de São José.

A Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa investiga o choque, por o mesmo ter causado uma vítima mortal.