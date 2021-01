Condutor morre em despiste no Cabo Espichel, em Sesimbra

Um homem morreu esta sexta-feira de manhã, quando o carro que conduzia se despistou na estrada nacional 379, próximo do Cabo Espichel, no concelho de Sesimbra.O acidente ocorreu pelas 08h43. Desconhece-se o que terá levado o condutor, com cerca de 60 anos, a perder o controlo do veículo que conduzia. A viatura saiu da estrada, vindo a imobilizar-se na berma.Fonte dos Bombeiros de Sesimbra disse ao CM que foram mobilizados 11 operacionais e quatro viaturas desta corporação, e ainda a GNR e a Viatura Médica do Hospital de Setúbal. O condutor teve de ser desencarcerado. A GNR investiga o despiste.