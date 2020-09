Um homem, com cerca de 60 anos, morreu e outras sete pessoas - seis homens e uma mulher - ficaram feridas, quando a carrinha em que seguiam se despistou esta sexta-feira em Canha, no concelho do Montijo.













O acidente ocorreu já perto das 06h00, no cruzamento da Alpendurada, na Estrada Nacional 10. A carrinha saiu de estrada, capotou e ficou imobilizada perto da berma.