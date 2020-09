Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas num despiste de uma carrinha de nove lugares na EN10, na zona de Canha, no cruzamento de Alpendurada, no Montijo.A carrinha transportava oito pessoas, três das quais foram assitidas no local. Do acidente resultaram ainda três feridos ligeiros e um grave, que foram transportados para o hospital do Barreiro. O óbito foi declarado no local.No local estiveram 24 operacionais e 10 viaturas dos Bombeiros de Canha e a GNR.O alerta foi dado às 05h53.