Quatro feridos em colisão entre dois carros na A33 no Barreiro

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros durante a tarde desta quarta-feira, na Autoestrada 33, no Barreiro, no sentido Setúbal - Lisboa.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Setúbal, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves, sendo que uma delas foi assistida no local.No local estiveram os Bombeiros do Barreiro e da Moita, assim como a GNR e o INEM, num total de 18 operacionais e oito viaturas de apoio.O alerta foi dado cerca das 17h46.De acordo com a mesma fonte, o trânsito esteve cortado. No entanto, por volta das 19h10 a circulação já tinha sido restabelecida.