Um morto e três feridos em acidente na A25 em Mangualde

Uma mulher, de 66 anos, morreu e três pessoas ficaram feridas é o balanço do despiste seguido de capotamento de uma viatura ocorrido esta sexta-feira à tarde na autoestrada A25, na zona de Mangualde, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.O óbito da mulher de nacionalidade espanhola foi declarado no local.Do acidente resultou ainda um ferido grave e dois feridos ligeiros. As vítimas já foram transportadas para o hospital de Viseu.A mesma fonte disse à agência Lusa que o despiste ocorreu na zona de Chãs de Tavares, no sentido Viseu -- Guarda, pouco depois das 17h00. No local estão ainda os bombeiros voluntários de Mangualde e a GNR.O acidente, que mobilizou 24 operacionais e 11 viaturas, não obrigou ao corte do trânsito na A25.