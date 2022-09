Cientistas identificam biomarcador para melhorar eficácia de tratamento do cancro do pâncreas

Cientistas da Fundação Champalimaud identificaram um biomarcador "mais fiável para avaliar e melhorar a eficácia dos tratamentos" do cancro do pâncreas, um dos mais letais, divulgou esta quinta-feira a instituição.

O biomarcador em questão são as chamadas vesículas extracelulares, "mini-células produzidas por praticamente por todas as células, incluindo as cancerosas".

"Se os cancros muito agressivos, como o adenocarcinoma ductal pancreático, utilizam as vesículas extracelulares para desarmar o sistema imunitário, poderemos desenvolver novas terapias que tenham como alvo as vesículas extracelulares derivadas do tumor, tornando assim esses cancros menos resistentes aos tratamentos", assinala, citado em comunicado da Fundação Champalimaud, o líder do trabalho, Bruno Costa-Silva, que coordena um laboratório que se debruça sobre os sistemas biológicos que suportam a doença oncológica.